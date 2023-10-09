李师文：银行数码化的隐忧

一向来，为客户授权，以及验证钱财来往的重要工作，是由银行受过训练的专业团队执行。以数码化之名，这项须要专业能力把关的任务，已稍稍转移到客户身上，因此随之而来的网络诈骗也就成为意料中事。

从上世纪60年代的半导体、70年代的集成电路、80年代的电脑、90年代的互联网到当今火红的云端，人类在短短几十年里所取得的科技突破和变化速度，是有史以来未曾经历过的。数码科技以几何级数增长的架势，翻天覆地改变我们的生活起居和习惯。现在是吃喝玩乐皆数码，工作求学也数码，衣食住行无一不数码。它无远弗届，是一座齐天大圣也跳不出的五指山。它为我们的生活带来了无比便利和效率，也带来意想不到的社会行为问题和科技盲从的隐忧。

当我们的日常生活被数码化后，最普遍的怪现象就是出现一群患上“视而不见”症候群的低头族。病发时，患者会双眼紧盯着手上的智能手机，手指快速在屏幕上敲打或滑行，对站在眼前的孕妇老弱、迎面而来的汽车、坐在身旁的陌生人甚至亲友家人，一概视而不见，完全处在抽离状态，行为令人匪夷所思，叹为观止。

数码科技的风行，乃大势所趋，无人能挡。在政府大力支持和鼓励之下，大家对数码科技趋之若鹜，各大企业也竞相展开大刀阔斧的数码转型计划。其中尤以各大银行最积极，竞相推出手机应用、大力推动线上转账服务，并取得惊人成果。以目前最流行的PayNow即时转账为例，2017年首发月份的交易额为2400万元，到2021年9月，单月交易额已达到70亿元，增长令人膛目结舌。人们对线上转账服务反应如此热烈，监管机构更上一层楼，决定在2025年底前淘汰企业支票。这是一项值得大家关注的决定。与此同时，诈骗分子通过恶意应用程序，偷窃用户存款的案件也隨之飙升。单在今年首六个月被诈骗的数额已达3亿多元，比2019年的6000多万元，增加了四倍有余。