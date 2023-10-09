康埈荣：中国没必要加入朝俄结构

朝鲜一直希望通过朝中俄之间的团结来巩固新冷战结构，如果新冷战结构建立，朝鲜可以继续追求核能力进步，同时依靠中俄两大支持者，使拥有核武成为既成事实。

朝鲜在9月26日和27日两天召开的最高人民会议第十四届第九次会议，将“核武力政策”写入宪法。这是试图将目前支撑朝鲜体制的核心轴心——核武力——相关内容明示在宪法上，企图让核武力永久化。

朝鲜早在2012年就在宪法上明确了“拥核”，继去年9月将核武力政策法令化后，此次又在宪法上具体明示了核武器开发的目标和方向性，是绝对不会弃核的宪法宣言。又在宪法上明确写入核武器是保障国家生存权和发展权、遏制战争、维护地区和世界和平与稳定的手段。金正恩特别要求以几何级数的速度增加核武器生产，要求多个军种进行多种打击手段的实战部署工作，明确表达将继续推进核能力的提高速度。

事实上，朝鲜以前也一直发表类似言论，没有什么特别。但这种盲目“核肆意驰骋”不仅对韩半岛及整个东北亚局势，还将对国际安全秩序产生负面影响。更何况，金正恩还强调韩美日三角合作是“亚洲版北约军事同盟”，他把韩美日合作当作拥核的正当基础。特别是9月俄朝首脑会谈的成功自信，和10月俄罗斯外交部长拉夫罗夫访朝，如果普京访朝也得以实现，朝鲜可能会展开更具攻击性的核力量提升和对外活动，因此备受关注。