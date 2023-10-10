胡天培：“坡县”争议原则和心理

“坡县”具有明显矮化新加坡的意图，笔者认为一切矮化、侮辱甚至唤起当事人痛苦记忆的词都应该避免，如阿三、北姑、湾湾、硬盘、苏北佬、支那人等。文明社会讲文明，不提倡以暴制暴。当然，无休止的网络暴力，本身就是互联网时代最令人头痛的问题。

近年部分新移民口头上把新加坡戏称为“坡县”，坊间一直有争议。《联合早报》10月7日刊登汪惠迪文章《“坡县”可以休矣！》，是一个回应。笔者对这个议题有三点观察意见：事件性质如同给人起外号、绰号，原则是要问当事人意愿，如果当事人不愿意被以外号相称，那就属于言语霸凌。进一步可以研究当事人背后的心理学原理。最后要谨防事件上升到族群嫌隙甚至冲突。



新加坡人如果不愿意国家被称坡县，硬要这样叫就是言语霸凌。比如新西兰人被称Kiwi，主观愿意则没问题；不愿意即是霸凌。解决霸凌的手段通常是以霸制霸、以暴制暴，当然不是文明社会提倡的，那就应该回到文明社会的处事原则。

《联合早报》社媒评论区有这样一种论调：“叫一叫又不要紧”，这是错的。互相攻击、以暴制暴容易让小事变大，矛盾激化。比如班上有个小胖子，你给他起个外号叫“包子”，他不愿意，但你认为“包子”这个词侮辱性不强，这就是忽视了对方的感受。他反过来叫你“田鸡”，矛盾就此激化。社会不是自己的家，除了“我觉得”，也要察言观色。