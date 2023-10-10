郭兵云：马尔代夫将迎来亲华政府？

9月30日结束的马尔代夫总统大选，引起国际社会高度关注。《印度时报》当天发表《马尔代夫亲北京力量领跑总统选举，中印影响力成中心话题》一文。同日，《纽约时报》刊文《马尔代夫总统在大选中失利，印度与中国抢风头》。10月1日《华盛顿邮报》发表《亲华候选人赢得马尔代夫大选，给印度当头一棒》一文。美联社10月3日刊载题为《马尔代夫当选总统表示，将全力清除印度在马国军事力量》的文章。路透社10月4日载文《当选总统表示，外国军队必须离开马尔代夫》。马尔代夫是由1000多个岛礁组成、陆地面积只有200多平方公里、人口约56万的南亚小国。一个在国际舞台上影响力极小的国家，其总统选举为何会引起世界重要媒体的关注？

一方面，大国竞争的加剧过度放大了小国外交选择的效应。中美和中印战略竞争在地区和全球两个层面同时加剧，马尔代夫总统选举可能引发的外交政策调整，被印度和西方国家高度关注。如果西方国家联合印度都无法抑制中国在印度洋地区影响力的上升，无疑会被这个联盟认为是外交上的重大失败。习惯于冷战思维的西方媒体，难免从零和范式观察这次马尔代夫总统选举可能产生的外交影响。

另一方面，自2008年建立共和制以来，马尔代夫各届政府在对印立场上有一定的差异。两国相邻且政治、军事、经济等方面关系十分密切。“印度优先”是马尔代夫的基本外交原则。2008年，马尔代夫历史上首位民选总统纳希德（Mohamed Nasheed）就职后首访国家即为印度。2011年纳希德再次访印。