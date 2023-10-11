吴俊刚：亚细安会分裂吗？

东南亚各国历史上都经历过大国或强国殖民统治，深知独立自主之可贵。正因亚细安区域主义和架构最能保障它们的独立自主，所以成了最大公约数，被大家所接受和奉行。经过几十年的演化，这一区域主义价值观，现在可说已高度内化。

最近举行的两天“亚洲前瞻峰会”，可谓好戏连场，脑力四溅，精彩纷陈。毫无疑问，此时此刻，配合纪念新加坡建国总理李光耀百岁冥诞，聚集来自亚洲各国的政学界精英，“回顾李光耀的世界观：探讨新加坡和亚洲如何在动荡的时代构建未来”，确实是很切合时宜的。

这里单表一场主要涉及亚细安的讨论，应邀登场发表意见的两位嘉宾，一为日本驻印度尼西亚前大使石井正文，另一为南洋理工大学比较政治与国际政治陈嘉庚讲席教授廖振扬。石井正文的发言，让我们罕见地听到日本方面对亚细安的特殊看法。

他透露，日本外交部（外务省）从2008年起就对亚细安各成员国进行年度民意调查，问卷中的一道主要问题是：你认为未来哪个国家对你更重要？你会更依靠哪个国家？15年来的调查结果一致显示，亚细安10国当中，有三个国家的答案一直是：日本。这三个认为日本比中国更重要的国家是印尼、越南和菲律宾。他称它们为“大三国”。这三国在危机时刻会向美国和日本寻求帮助。