熊浩：苏格兰补选是工党执政前奏？

来自英国工党的候选人迈克尔·山克斯（Michael Shanks）10月5日在苏格兰的卢森格林和西哈密尔顿（Rutherglen and Hamilton West）选区所举行的补选中，以两倍优势（1万7845票比8399票），击败了苏格兰民族党（SNP）候选人凯蒂·劳登（Katy Loudon），成为这一届英国议会中第三位苏格兰选区的工党议员。

尽管此次补选只是为当前工党在议会中的议员名额增加一席，但对于苏格兰的政党政治格局具有重要意义。在保守党和工党都积极为下一次英国大选做准备的背景下，工党此次的胜利，可能会对英国的选举政治态势产生更大影响。

苏格兰地区长期以来都在寻求一种在英国国内的某种独立地位，尽管2014年苏格兰独立公投的结果，有超过半数的选民投了反对票，但并不意味他们不再谋求独立地位；更多人希望在统一联合王国框架内寻求更多自主权。在这一愿望驱使下，苏格兰具有独立倾向的政党崛起，并长期主导地区选举政治格局。2019年英国大选的结果显示，在苏格兰的59个议席中，苏格兰民族党收获了48席。工党在本次补选中的胜利，反映在当前背景下，苏格兰民众对苏格兰民族党的不确定态度。如果这一情绪持续下去，在下一次大选中，工党很可能在苏格兰取得突破性进展。