叶胜舟：朝鲜永久拥核应永受制裁

朝鲜永久拥核，必须承受永久制裁，永久成为国际孤儿。只要中美联手沉住气，分工合作，美国率领，中国默认，这个正当的惩罚可持续。

朝鲜9月26日第十四届最高人民会议第九次会议第一个议程，讨论并通过《关于修改和补充朝鲜民主主义人民共和国社会主义宪法部分内容》的法令，金正恩随后发表讲话。9月30日，朝鲜外交部长崔善姬谴责“美国及其仆从国家召开联合国安理会非公开协商”，为朝鲜拥核入宪辩护。朝中社发布这两个讲话的通稿，可从中梳理朝鲜现行的核政策、核立场。

金正恩讲话要点包括：一、列举今年前九个月三大政绩是国防、农业、住宅。最大成果是“在国家防卫力量、核战争遏制力强化方面坚定地开创飞跃的全盛期”。

二、确认一致通过核武力政策入宪。已非法拥核的以色列、印度、巴基斯坦都低调，且背后分别有美国和中国支持，所以没有受到安理会长期制裁和国际社会普遍抵制。金正恩刻意高调并成为全球首个为拥核立法的国家，11年前已将“核拥有国”入宪。2022年9月8日，第十四届最高人民会议第七次会议讨论并通过《关于朝鲜民主主义人民共和国核武力政策》的法令；此次又升级立法，在《宪法》第4章第58条明文规定，朝鲜“作为负责任的拥核国家，为保证国家的生存权和发展权、遏制战争、维护地区和世界的和平与稳定，实现核武器发展高度化”等内容。