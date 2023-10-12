王铭宇：该考虑回归实体密码生成器

在互联网时代，新加坡的网络银行（在线银行）系统为人们提供了前所未有的便利。然而，这一便利也伴随着严峻挑战，其中最为突出的是不断增加的欺诈和诈骗活动，对个人财务构成严重威胁。新加坡警察部队最近的报告显示，2020年诈骗案件数量较前一年增长了65.1%，造成总损失高达2.01亿元。这一令人震惊的数据，凸显采取强有力的安全措施的紧迫性。

为了应对不断增长的威胁，并保护民众财物和利益，强烈建议新加坡银行系统考虑一个久经考验并且有效的方案：将实体密码生成器（token）作为网络银行大额交易的强制性安全措施。实体密码生成器是一种独特的加密设备，能够在用户身份验证中发挥关键作用。这些设备提供强大的双重认证系统，同时具备离线安全性。这意味着任何在线恶意行为，如网络钓鱼、欺诈或恶意软件攻击，都因无法获得实体密码器的密码，导致交易失败，大大提高银行账户的安全。

一、超强安全性：实体密码生成器为用户提供超强的安全。即使恶意行为者通过网络钓鱼或恶意软件攻击，获得用户密码，他们仍然须要实体密码生成器才能完成交易，这大大降低未经授权访问的风险。此外，实体密码生成器本身可以设置登录验证密码，即使丢失也不会立即引发安全问题。