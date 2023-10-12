张锐：自我驱动的日元贬值外溢风险更盛

日元历来是国际投资市场的避险货币，如果因日元利差交易导致避险地位动摇，进而形成的市场抛售杀伤力，可能会格外惨烈。

日元不仅是今年以来表现最差的亚洲货币，也是全球发达经济体中看相最为狼狈的主流货币。在前三季度大幅贬值13.43%的基础上，进入10月后依旧萎靡不振。无论是看美联储货币政策对日元所产生的增量压力，还是看日本政府对本币走势表现出的基本态度，抑或日本经济基本面所可能形成的支撑力度，日元的确还存在继续走弱的空间。

日元在历史上经历四次较为明显的贬值，均与美联储货币政策的调整有较为紧密的关联。第一次贬值是1995年至1997年，当时美元基准利率从3.25%上调至6%；第二次贬值是2000年至2001年，当时联邦基准利率从4.75%上调至6.5%；第三次贬值是2005年至2006年，当时美元基准利率从1%调高至5.25%；第四次贬值是2012年至2015年，当时正处美联储第六轮加息的前夜。日元不同时段价值的变化，基本体现出与美元共振的特性说明，在美元成为全球主导货币的时代，日元的贬值往往会带有被动性，包括本轮贬值也概莫能外，只是相对于以往的贬值而言，日本央行在本轮贬值中主动作为与故意放纵的痕迹更为明显。

美联储已经将联邦基准利率推升至5.25%至5.5%，今年还可能加息一次，而且欧洲央行、英国央行等全球主要中央银行也有升息的可能，不过，这一切似乎也很难改变日本央行的政策基调。日本央行最新声明称，将继续延续宽松的货币政策，也就是说除了维持-0.1%的利率外，日本央行未来还会进行买进债券的操作。汇率与利率呈正向运动关系，美元汇率因美联储的货币紧缩而上扬，日元汇率因日本央行的持续货币政策宽松而下行，两者货币利差的走阔，必然带动彼此汇率利差的变宽，因此，按照传统货币理论的解释，日元的下挫是遭遇强势美元的压制，但其实并非完全如此，很大程度上，日元走弱是本国货币政策之使然。