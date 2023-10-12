金建国：“戴维营精神”搅动南中国海局势

中国能从现实出发，按照现状解决与俄罗斯的边界划分。既然如此，为什么不能在南中国海从现状出发，放弃单方面改变现状的做法？这不仅是美日韩的主张，更是与南中国海问题直接相关国家的主张。

美日韩三国峰会8月举行后产生的“戴维营精神”，自始至终围绕中国展开，但唯一指名道姓的地方，是中国对南中国海问题的处置方式。这是三国第一次在南中国海问题上取得一致立场，也是三国公开介入南中国海问题的一次宣示。戴维营精神发表后，对南中国海问题产生立竿见影的效应，使其日趋复杂化和危险化。继台湾问题之后，南中国海问题已成为中美引爆军事冲突的可能导火索。

第一，中国发布新版地图测试水温。8月28日中国发布《2023年版标准地图》，这一时间点有政治意义，主要在表明中国对海中国南的主权声索不容挑战；其次是要看看美日韩如何反应？中方希望有关方面不要过度解读。但“十段线”划到了他国认定的主权领域，怎么能不让许多国家强烈抗议？

测试结果表明，所有与南中国海水域相关的国家都反对中国新版地图。菲律宾、马来西亚、印度尼西亚和文莱拒绝接受十段线。越南外交部发言人说，中国的主权声索和基于断续线的海洋声索是无价值的。日本则对中国新版地图引发的钓鱼岛问题，向北京提出严正抗议。