郭良平：道可道，非常道 ——关于道德的培养

中国舆论界是权力侵蚀最厉害的领域之一，当局有一整套庞大而复杂的机构来控制人们的言论、思想，有时甚至在网上大规模制造“民意”。这样做只能适得其反。

近一段时间，中国揭露出来的高层腐败案件猛增，特别是军队——最高司令部有可能再次被一锅端；作为国家脸面的外交部长也没能幸免。这让人感到非常不安，似乎历史上反腐英雄人物的愤懑、无奈、无助又回来了。人们不得不忧虑在改革开放淘金大潮中成长起来的，未受过毛泽东精神熏陶的，中国未来的领导层——他们足够有德吗？

大案要案的猛增可有两种解释：反腐的力度加强了，或腐败愈演愈烈。无论孰是孰非，两者都说明腐败仍大量存在，10余年的大规模、高烈度的反腐和制度建设，似乎收效甚微，很可能是方法、方向错了。每一桩贪腐案都牵涉到当事人道德自律的失守，使人不得不将探索的目光转向整个社会的道德状况。

道德黑洞大面积腐败反映的是当事人道德感的根本缺失。邓小平曾寄厚望于建设一个好的制度，使坏人干不了坏事。但如果腐败成了一种流行文化，好的制度也会变成坏的制度，这是邓小平始料未及的，因为在他的年代，腐败远没达到现在的程度。法律和制度靠人来执行，如果人烂了，制度就会跟着烂。比如古时砍头示众的目的，是为了惩罚那些十恶不赦的人以戒社会、正风气、警来者。然而，如果连刽子手都必须贿赂，否则一斧子下去的活儿他要砍两三斧子，正义和法律的权威又从何谈起？因此，社会的道德基础比法律、制度更重要，因为它直接关系到人的行为模式。