李江胜：从三个层面观察台湾2024年选举

自1996年台湾实行总统直选以来，历届候选人都要访美，谁获得美国的支持，谁就能最终当选，屡试不爽。因此，参选台湾总统的候选人都视美国因素为成败关键。

距离台湾2024年总统选举还有100天左右的时间，究竟谁将胜出，是近来大家谈论的热门话题之一。台湾2024年选举有特别之处，它是在全球经济萎靡不振时的一次选举；是疫情缓和后、民众将在不受限制的情况下投票的一次选举；是在日益紧张的中美关系背景下的一次选举。当然，我们知道影响台湾2024年选举结果的因素有很多，这里主要从三个层面分析。

主要政党的动员能力一般来讲，动员可分为共识动员和行动动员。共识动员是指台湾主要政党争取民众支持其目标与观点的过程，而行动动员是指邀请和催促民众参与选举投票的过程。从共识动员的角度来看，民进党的目标与观点很明确，终极目标是“独立”，当前最现实的目标是保持现状。虽然“独立”未必是台湾民众所能接受的，但根据台湾一项内部民调数据，有超过六成的台湾民众是接受“保持现状”的。从这一点来讲，民进党的目标与观点是能够争取到民众的支持。

国民党、民众党以及独立参选人郭台铭之间的共识是“下架民进党”，但却是一种模糊的共识，找不出好的议题聚焦。通过议题夺取话语权，从来就不是台湾选举的主流做法，因为做得再烂的领导人，只要动员得当，也能连任。国民党、民众党以及郭台铭处理共识的做法，可以说是失败的：第一，国民党不能以共识来动员郭台铭的力量，与其达成共识，最终让郭台铭独立参选；第二，国民党与民众党虽有“共识”，但国民党可能只愿意让柯文哲搭档副总统，两党利益分配不均，很难达成共识。