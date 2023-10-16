陈春安：长堤堵塞难根治

疫情后开放边境，每天通关人数恢复到原有水平，长堤拥堵的噩梦又开始。每逢长周末，堵塞三四个小时才得以通关已是常态。笔者特地体验一下拥堵情况，星期天傍晚过新山，通关还算顺畅，星期一早上约7时从新山回新加坡，便遭受梦魇般的拥堵！海关大厅水泄不通，即使用电子系统通关，仍然排了20分钟，出了关卡，前面又是另一波人潮在排队上170短程巴士，也有人冲去搭新山的黄色短程巴士，同样摩肩接踵。

短程巴士相当多，也排了约一个钟头才得以上车。然后在长堤上又一轮折腾，前面除了汽车占道，也塞满电单车大军，巴士寸步难行。直到在兀兰通关脱困，计算一下，总共耗了三个小时。

根据统计，新柔关卡是世界最繁忙陆路关卡，每天约有三四十万人通关。据悉，自柔佛州务大臣翁哈菲兹2022年上任以来，就将解决两大通道堵塞问题列为重点关注政策，他视察了依斯干达大厦60次，第二通道也达14次。首相安华一样关注堵塞问题，副首相法迪拉更主持了“新柔长堤防拥堵特别委员会”的成立，以探讨解决方案。这次他们并非只是说说，而是雷厉风行，即席宣布拨款1亿6870万令吉（约4880万新元），提升两通道的陆路关卡设施，包括建有盖人行道、增加电单车自行通关通道77条、开放逆向通道加速通关等等。