徐海娜：“现代青少年问题”究竟是什么？

结合我们这个时代的特点来看，无论如何改革教育方式，都要更加注重“关系”这块基石。如果不适时、适当地让渡对孩子的控制权，成人很难和孩子建立高品质的关系。只有在高品质关系的基础上，成人才有能力去影响孩子。

自从《联合早报·交流站》开辟“青年视角”以来，青少年就多了一个与大众交流心声的窗口，同时可以启发成人从他们的视角去看这个世界。上周三（10月11日），我看到陈诗庭写的《现代青少年问题应被重视》，觉得确实写出了现在青少年感到困扰的一些问题。例如作者在文中提出青少年的“叛逆行为”，如霸凌、吸电子烟、未成年人性行为、夜不归宿和偷窃等。但是，我们如果仔细想想，就会发现作者所认为的这些“叛逆行为”，在每一代人的青春期，都曾经面对过，到底“现代青少年问题”是个什么问题呢？



社会其实一直在进步。陈诗庭笔下那些所谓“叛逆行为”，在过去的时代要远比现在严重。例如，过去没有电子烟，但是吸烟的总人口远比现在多。过去由于性知识不普及，“不安全”的性行为也远比现在多。除了不良行为，青少年违法犯罪，过去也比现在多。所以，这些都不是现在这个时代独有的问题。

我们不妨先来分析一下，为什么一代一代的青少年，都会面对同样问题，再来看看我们这个时代的青少年，和过去有什么显著的不同，才能知道我们真正要面对的问题是什么。