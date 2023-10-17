陈留俊：世界正走向“摊牌时代”？

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陈留俊

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更新 / 2023年10月17日 5:29 AM
发布 /
发布 / 2023年10月17日 5:00 AM
10月6日，乌克兰敖德萨地区，一名战争罪检察官在多瑙河港口视察一辆被俄罗斯无人机袭击损坏的卡车。（路透社）
10月6日，乌克兰敖德萨地区，一名战争罪检察官在多瑙河港口视察一辆被俄罗斯无人机袭击损坏的卡车。（路透社）

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当俄乌两国激战正酣之际，以哈战争突然爆发，国际社会被暴力的大范围使用惊得目瞪口呆。各国媒体和政府为此忙得不可开交，然后陡然发现，世界或许正在走向“摊牌时代”，即各冲突相关方在问题长期僵持对峙得不到突破的情况下，当下或许是一个摊牌的好机会，以最后的全部或极端手段获得明确结果，不管这个结果是否恰如预期，以及会引起怎样的连锁反应。

这个摊牌时代的大背景可以追溯到冠病疫情暴发前，那时的全球经济就已经进入缓慢下行通道，连续三年的疫情使这一状况雪上加霜，包括发达国家的不少经济体陷入衰退状态。在这种情况下，每个国家所面临的其他问题开始突出放大，如边界的领土主权争议、国内的民族矛盾和分离动向、教派之间及内部派别的冲突、贫富差距收入停滞导致的罢工示威浪潮等等。各国政府如不能顺利推动经济的可持续发展，自然习惯性地将这些原先被掩盖或搁置的矛盾推到前台，试图在短时间内取得突破，以转移国内民众的注意力和批评。

俄乌战争将各国摊牌的动机推向一个新的高度，因为大部分国家的注意力被俄乌战争所吸引，大量资源、武器装备、政府精力被抽调到乌克兰战场，致使其他地区可能的动荡态势，处于不受控制的自发状况，所有矛盾相关方的侥幸心理急剧加强，认为这是个数十年来难得一遇的窗口期，对他们解决陈年痼疾是个绝佳机会。

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