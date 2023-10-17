陈留俊：世界正走向“摊牌时代”？

当俄乌两国激战正酣之际，以哈战争突然爆发，国际社会被暴力的大范围使用惊得目瞪口呆。各国媒体和政府为此忙得不可开交，然后陡然发现，世界或许正在走向“摊牌时代”，即各冲突相关方在问题长期僵持对峙得不到突破的情况下，当下或许是一个摊牌的好机会，以最后的全部或极端手段获得明确结果，不管这个结果是否恰如预期，以及会引起怎样的连锁反应。

这个摊牌时代的大背景可以追溯到冠病疫情暴发前，那时的全球经济就已经进入缓慢下行通道，连续三年的疫情使这一状况雪上加霜，包括发达国家的不少经济体陷入衰退状态。在这种情况下，每个国家所面临的其他问题开始突出放大，如边界的领土主权争议、国内的民族矛盾和分离动向、教派之间及内部派别的冲突、贫富差距收入停滞导致的罢工示威浪潮等等。各国政府如不能顺利推动经济的可持续发展，自然习惯性地将这些原先被掩盖或搁置的矛盾推到前台，试图在短时间内取得突破，以转移国内民众的注意力和批评。

俄乌战争将各国摊牌的动机推向一个新的高度，因为大部分国家的注意力被俄乌战争所吸引，大量资源、武器装备、政府精力被抽调到乌克兰战场，致使其他地区可能的动荡态势，处于不受控制的自发状况，所有矛盾相关方的侥幸心理急剧加强，认为这是个数十年来难得一遇的窗口期，对他们解决陈年痼疾是个绝佳机会。