黄明德：Uncles去哪儿了？ ——如何提高年长男性社区参与率

我们要如何了解男人老后的社会心理因素呢？笔者刚好有两个与大叔交流的经验，从中我似乎得到了一点启示，大叔需要的是两个关键：一是要有成就感，再来就是要“动手去做”。

近日，国会议员谢秉辉以书面提问卫生部有关年长男士普遍不参与社区活跃乐龄活动的现象。

这的确是一个值得关注的议题，以笔者负责的YAH!快乐学堂以及蒙福关爱（Montfort Care）属下的活跃乐龄中心Good Life为例，年长男士的参与率都低于10%。一般社区乐龄活动看到的，绝大多数都是精神抖擞的aunties。这种现象不仅出现在新加坡，在亚洲甚至是欧美，都有这种社区活动阴盛阳衰的趋势。我们不禁要问：“uncles去哪儿了呢？”

有社会学者分析，女性一般上社交情商系数都比男性高，所以女性在步入老年投入社区活动，与其他乐龄人士交流及社交方面，都比较得心应手。反观男性，大半辈子都侧重于“做事”，在人与人之间的情感交流上，一般比女性来得逊色。综观本地活跃乐龄站（Active Ageing Centre，简称AAC）的活动内容，绝大部分都有较强的社交性质，这也许就是大叔大伯望而却步的原因吧。就曾有uncle向我抱怨：“那里（指AAC）都是女人叽叽喳喳，我才不要去。”