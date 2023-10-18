邓曦泽：中国是不是法治例外国家？

改革开放以来，中国的法治建设取得巨大进步，并使经济取得巨大发展，但中国的法治建设远未完成。关于当前法治建设过程中存在的主要问题，可从两大方面来探讨：法律的权威性不足，以及立法科学性和执法公正性不足。

曾经，美联储前主席格林斯潘被非正式地问道：“经济增长最重要的单一促进因素是什么？”他深思熟虑地回答道：“法治。”但有种观点认为，“似乎中国是个例外”（汤姆·宾汉姆（Tom Bingham）：《法治》，中国政法大学出版社，2012年，第57页）。这种观点可以称为法治层面的中国例外论，其含义可以表述为中国是法治例外国家，即中国没有法治，却可以取得较好的经济增长。但是，中国的经济增长真的不依赖于法治的相应进步吗？

一、中国例外论及其逻辑缺陷其实，法治层面的中国例外论犯了一个逻辑错误，即混淆了横比和纵比。

这种观点所言的法治，显然是西方发展出来的现代法治。以之为参照系，中国的确算不上法治国家，因为中国官方本来就没打算搞西方那一套，中国实行的是中国特色社会主义法治，那它不符合西方现代意义的法治，也就再正常不过了。因此，在横比维度，人们能够得出中国没有法治，也可以取得目前看来较为成功的经济增长的结论。但是，该观点缺乏纵比维度。改革开放（1978年）以来，一方面，中国经济取得巨大增长；另一方面，中国的法治建设也取得巨大进步。至少从直观上看，这两方面呈现出显著的正相关关系。改革开放后，中国的经济成就绝不是，也绝不可能是在改革开放前的法治环境中获得的。并且，中国法治建设的波动会直接、迅速且显著地影响中国经济状况，对中国经济具有决定性影响。所以，中国不是法治例外国家。