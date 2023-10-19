王飞凌：美国会在“文化战争”中崩溃吗？

美国当然远非十全十美，唯其如此，才会有各种原因和理由去发起无休止的文化战争，以期不断冲撞、适应、调试、改进。比起一言堂之下虚幻而僵化的稳定安静，时时令人讨厌的美式文化战争，其实更能促进改良进步与创新变革，增加社会正义与公平。

许多人可能都听说，美国正处于一场“文化战争”（cultural war）中，尤其是近10多年来，从种族歧视、非法移民、总统大选、政教关系，到堕胎权利、性取向与性别选择、枪支管控、高校录取、言论尺度，各种纷争对立层出不穷、目不暇给。常有评论者将其比喻为前所未有的“美国文革”，造成“大撕裂”乃至“新内战”；美国社会由此失序动荡、理性不断沦丧、族群冲突愈演愈烈，美国的国力与世界地位，也将因此走向衰落乃至崩溃。

姑且不从“东升西降”与全球秩序重组这样的宏大叙事去思考，单是作为130多年来的全球最大经济体，和80年来的世界头号军事强国，美国内部这些分裂与恶斗，很自然地会令人关注甚至感到惊骇。反美者常常是额手称庆、添油加醋，喜迎美帝的自戕没落，热切期待一场“百年未有之大变局”即将到来；拥美者则难免忧心忡忡，叹世风不再，期冀有一个英明领袖来回归传统，重建美国的安定团结。

过喜过悲都是上当受骗笔者不才，窃以为喜形于色的反美者恐怕是过于乐观了，而悲天悯人的拥美者则大概是过于悲观。他们都有点上当受骗了，是我们这个新时代流行的“情绪化”夸张式新闻报道，以及搏眼球自媒体的受害者。