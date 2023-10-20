伯纳德·海克尔：沙特阿拉伯的新民族主义

沙特的实际领袖萨勒曼认为，沙特政权本应依赖民族主义而非宗教手段，来确保自身生存。不过，在国家安全和战略联盟领域，萨勒曼依然坚定地亲美。鉴于沙特军队主要由美国负责装备和训练，结束这一关系将会付出巨大代价。

沙特阿拉伯正在经历一场民族主义转型。在今年9月23日的沙特国庆日期间，来自沙特各地的民众，尤其是占人口绝大多数的年轻人，成群结队地挥舞旗帜、载歌载舞并惊叹于军机的低空飞越。在沙特的实际领袖穆罕默德·本·萨勒曼王储（Mohammed bin Salman，被外界称为MBS）的推动下，急剧增长的爱国主义表现，揭示了该国近期政治和经济改革背后的动机。

从外交政策战线开始，沙特已同意在中国的推动下与伊朗缓和关系；同时，在美国的斡旋下同以色列进行谈判，争取双边外交关系正常化（编按：此文写于以哈冲突之前）；加入到由主要新兴经济体构成的金砖集团；并启动结束也门战争的努力。

沙特在国内推动重大转型，包括在萨勒曼的领导下集中和巩固权力；压制异见者，尤其着重抑制宣扬替代政治模式的伊斯兰人士；同时，修订沙特历史和学校教程，以与萨勒曼政权的叙事保持一致。与此同时，沙特还对国际体育（尤其是高尔夫和足球）进行大量投资，并采纳更符合长期财政需求的石油生产政策。