黄宇翔：德国未完成的统一路

今年是德国统一的33周年纪念，在10月3日德国平添一天假期，但在全德各地，没有看见国旗遍地、强调“民族主义”的景象，一来德国是欧盟成员，二来德国人对极端民族主义恶果有过切肤之痛，官方不愿意强调民族主义，在回忆历史的同时，更强调两德统一带来的自由、解放与民主。

今年的统一纪念日在北部港口城市汉堡举行，口号是“开启新方向”（Opening up new horizons），与过去几年强调“团结”的主题不一样，德国要找到新方向。德国总理朔尔茨就说，德东地区是未来德国经济增长潜力最大的地方，或许就是今年两德统一纪念的“新方向”：吸引高科技投资落地德东，消弭两地发展差距。

新方向意味着国家出现了危机，因此才需要新的目标，凝聚国民。经济危机是德国当前面对的重大难关，连续三季的经济萎缩，在经济学上已陷入衰退。这和俄乌战争造成的能源危机，以及德国产业发展方向有关。另一个危机则出现在国家认同、向心力方面。近年来德国极右政党另类选择党迅速崛起，占据议会近10%的议席，背后就有着东、西德统一后发展不均、人口流失等等的问题。根据今年公营电视台德国电视1台公布的民调，在德东地区的受访者当中，有43%认为自己是二等公民，同时有49%认为不是。尽管情况已较过去10年有所改善，但仍然有相当部分的德东地区民众认为待遇不公。