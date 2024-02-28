吴俊刚：个人财富也须有限度？

我们应该鼓励企业把更多利润分给低薪员工及回馈社会，而不只是照顾股东的利益，或让高层人员囊括所有的“功劳”和报酬。与其限制个人的财富积累，不如鼓励所有富人都能尽量把钱用在社会公益上。在这方面，我们必须回归到我们的优良传统价值观，而不应重蹈其他国家的覆辙。

今年2月份，本地银行界出现两条吸睛新闻。首先是银行家、大华银行第二代掌门人黄祖耀去世；接着是本地最大银行星展集团宣布，集团总裁高博德（Piyush Gupta）去年的可变动薪酬削减30%，减薪数额约414万元，以此表示对银行去年发生一连串数码服务中断事故负起责任。集团管理层则集体削减2023财年获得的可变动薪酬21%。

据美国商业杂志《福布斯》公布的实时净资产消息，黄祖耀身家高达72亿美元（97亿新元），去年在新加坡排名第八，在全球富豪排行榜中名列359。高博德则是新加坡出名的打工皇帝。据《联合早报》去年4月的报道，他2022年领取总薪酬达1538万元。排名第二的是大华银行副主席兼总裁黄一宗，总薪酬为1424万元。

美国花旗集团（Citigroup）日前宣布的总裁简·弗雷泽（Jane Fraser）的总薪酬更是惊人，达到2600万美元。新加坡大企业采取的是美国模式，打工皇帝除了有一定的年薪（基薪），更重要的是看公司业绩表现给予的股票、奖励金、车马费和俱乐部津贴等附加利益。这些加起来统称可变动薪酬。