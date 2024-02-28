孙韵：中国为何不愿打击胡塞武装

对中国来说，应对当前中东危机最简单、政治上最方便的办法并不在此。关键在于将哈马斯10月7日袭击以色列（引发当前冲突的事件）以来的动荡，归咎于美国和以色列未能与巴勒斯坦人达成两国解决方案，并将这一协议作为切实解决当前危机的先决条件。中国深知两国方案极不可能在短期内实现，尤其是因为这将从根本上改变以色列乃至整个中东地区的国家安全形势。但或许实现两国方案并不是重点，削弱美国才是。

中国的中东政策由两个因素决定：对威胁的感知，以及它与美国之间的大国竞争战略计算。在与美国打交道时，中国的做法可归结为三个“不”：不合作、不支持、不对抗。中国之所以在伊朗支持的胡塞武装，对红海航道发动无人机和导弹袭击时，决定不对其进行打击，就是基于这一信条。

作为对以色列在加沙对哈马斯发动战争的回应，针对红海的袭击并未直接威胁到中国船只，胡塞武装也坚称这一点不会改变：该武装组织的一名高级官员上个月宣称，中国或俄罗斯船只，只要与以色列无关，都不会成为袭击目标。但袭击仍将影响中国的经济利益，这不仅是因为须要避免与以色列产生联系（出于安全考虑，中国最大的航运集团：中国远洋运输公司，已经被迫暂停所有前往以色列的航运）。

对船只或其船旗国的识别，并不总是那么简单明了，因此那些牵涉中国利益的船只仍有可能成为目标。但绕开该区域的代价极其高昂。红海是世界贸易最敏感的咽喉要道之一。如果前往欧洲的中国船只必须绕道好望角，而不是沿传统路线通过苏伊士运河，原本26天的航程就会被拉长到36天，致使成本大大增加。