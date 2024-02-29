李晓林：保持新加坡华族特色任重道远

新加坡在硬件、软件方面的优势如同大大小小、形状各异的拼图，拼凑到一起就是花园城市、优雅社会的巨幅画卷。华族特色是其中一片拼图。这片拼图是经过时光打磨而愈发光彩照人、熠熠生辉，还是在岁月侵蚀中逐渐变得黯淡无光、残缺不全，很大程度上取决于一代又一代华人，如何继承和发扬华族传统文化。

拜读了吴俊刚先生1月24日专栏文章《讲什么话才是新加坡人？》以及1月29日汪惠迪先生的文章《童言无忌，发人深省》，两位就新加坡华人的身份认同、多语社会的国际优势、新加坡母语教育面临的困境等方面各抒己见，忧国忧民之心，笔者敬佩之余也深有感触。



新加坡具有丰富的双语学习资源和良好的学习环境。20多年前，有一半以上的华族家庭主要说华语。在讲华语运动推行40多年后，71%的华族家庭，家庭用语已经悄无声息地变成英语。自从华校退出我国的历史舞台以后，接受英语教育的国人也陆陆续续成为父母。虽然他们在心里认为华语很重要，但在辅导或者督促孩子学好华文时，却显得心有余而力不足。就在许多人犹豫不决，是否要花那么多时间和精力学好华语时，外面的世界已发生了翻天覆地的变化。

近些年来，国际中文教育在全球蓬勃发展。2023年12月是国际中文教育异彩纷呈的高光阶段，除了世界中文大会在北京隆重举行以外，暨南大学、华侨大学、北京华文学院等多所专业学府，都举办了“华文教育·华文教师”研习班。另外还有人数众多的海外华裔青少年，赴中国参加各种各样的寻根之旅、游学团活动，来自世界各地的华文教师和华裔学生，趁着假期为自己充电、赋能。