朱憬：中国经济龙年昂首 中新合作百尺竿头

在刚刚过去的中国龙年春节假期，文化旅游火爆出圈，春节档电影票房和观影人次均创历史纪录，餐饮、零售等行业日均销售额大幅增长……中国消费市场“热辣滚烫”，点亮了龙年经济“开门红”。

中国人旺盛的假日消费需求，叠加中国同包括新加坡在内的多个亚细安国家免签政策，为周边国家也带来消费热潮。支付宝平台数据显示，正月初一至初八这八天长假期间，东南亚地区消费金额同比激增580%。我想，新加坡朋友应当也明显感觉到中国人来新观光旅游的热情。航旅纵横数据显示，中国大陆往返新加坡的航班量，八天假期超过1000班次，旅客运输量超过10万人次；日均航班量比2019年春节增长约10%，日均旅客量增长约34%。牛车水亮灯、春到河畔活动、滨海湾无人机表演，中国游客同新加坡朋友一起感受着新加坡春节氛围的浓厚与热情。

中新作为友好近邻和重要经贸伙伴，对彼此经济形势的脉搏了解和感受最为直接，也把握得最为准确。正如尚达曼总统所说，观察中国经济应当放眼全局，中国经济挑战和优势并存，中国的基本盘实力毋庸置疑，且还在不断增强和巩固。诚然，当前中国仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战，但推进经济发展，本就是一个不断迎接挑战、解决问题、持之以恒的过程。中国拥有完善的工业体系、超大规模的市场需求、全球规模最大的人才队伍，科技创新能力不断增强。在新的一年，上述优势和动能将持续稳步释放，成为中新合作的重要机遇。