林原：俄乌战局：从去年到今年

与2023年相比，本年乌克兰面临的形势或更艰困些。近期须观察的是，在攻克阿夫迪夫卡后，俄罗斯的攻势能否继续取得重要进展。不过仍然可以认为，2024年俄罗斯取得决定性胜利的概率较低——乌克兰方面也如此。本年或难成为克里米亚战争结束的1856年。

笔者在去年1月25日于《联合早报》发表评论文章《俄乌战争难在今年分胜负》，指出：“俄罗斯国力固然有限，但能支撑该国本年继续展开乌克兰境内战事。或许本年从岁首到年终，世界各国会看到俄乌战争仍胜负难分。”我还将俄乌战争与克里米亚战争进行比较，并提出：“对俄乌战争而言，今年或难成为克里米亚战争结束的1856年。”对于俄乌战争的2024年，笔者的预测仍然是，它或难成为克里米亚战争结束的1856年。



去年初有一种论调较为流行，可称为“俄罗斯速败论”。在瓦格纳首领普里戈任发动兵变后，这种论调又一次甚嚣尘上。《联合早报》去年7月18日刊登了黄元先生的《普京的回光返照》，里面提到：“俄军内部矛盾深刻，庶几为一盘散沙，且普京已丧失有效组织与领导力”“普京已经失败。接下来的大概率趋势是，普京失政，俄罗斯政体改革、发展转型。”



其实，笔者仍愿看到那些持“俄罗斯速败论”者继续坚持立场，这样辩论可继续展开。不过，“事实是顽强的东西”（列宁曾经引用的话）。俄乌战争去年的事实是：乌军反攻进展相当有限。本年最新事实则是：乌方放弃了阿夫迪夫卡。