伟达：两个半世纪的美国民主考验空前

从全局和长远来看，美国2024年大选多少有些阴差阳错，推到一个相当复杂棘手的时代节点。一旦迈过此轮大选这个坎，再下一轮必将见证各方政治新生代人才全面崛起涌现，美国民主的前途依然光明远大。

今年是美国建国248周年。远在1893年时，中国还挣扎在满清王朝的蒙昧和落后之中，在美国国家音乐学院担任院长的捷克作曲家德沃夏克，推出他的名作《第九交响曲》（又称《新世界交响曲》），传达出新世界前所未有，令人神往的振作进取精神，和自由开拓气质。值得指出的是，有些国家和文明在反思近现代以来的发展落后时，经常只涉及器物层级，对精神心智层面的落差往往讳莫如深，却于事无补，而且贻害子孙后代。

俄罗斯总统普京最近接受美国记者特别访谈时，高调提到如今所谓“金砖集团国家”的国内生产总值（GDP）也可与欧美先进国家媲美了。先不说金砖国家中提升GDP的主力：中国和印度，过去三四十年的大发展，恰恰是与现代文明互动融合接轨的结果，而且普京只提经济GDP水平，不敢提社会发展、文明进步水平。譬如金砖国家中的伊朗，至今还在实行早在中世纪就被先进文明抛弃跨越的“政教合一”统治，野蛮落后程度空前，堪称金砖国家集团的耻辱，绝无多少可以炫耀之处。

在全面坦诚认可、接纳和吸收现代先进文明的基础上，反而可以更加客观准确地审视现代文明前进发展过程中的难题挑战，也为自己的进步提升，提供经验启示。