吴云涛：宗庆后带走中国民企笑哈哈时代

随着万向集团鲁冠球、杉杉集团郑永刚、娃哈哈集团宗庆后等一大批第一代民营企业家相继离世，那个“一切皆有可能”的时代已经结束了。

2024年农历元宵节刚过，就传来一个不幸的消息，杭州娃哈哈集团创始人宗庆后先生不幸罹患肺癌去世，享年79岁，社会各界纷纷表示哀悼。这位知名企业家的去世，意味着一家著名民营企业失去了掌舵人，是中国改革开放后崛起的第一代民营企业家的又一次谢幕，更意味着一个只要敢想肯干，就有可能发财致富的草莽英雄时代的落幕！

作为一个70后，我小时候吃过不少娃哈哈生产的东西，比如营养口服液，各种口味的八宝粥；现在我读小学的儿子也很喜欢喝我当年喝过的AD钙奶。这么多种类的食品，几十年来，没有出过食品安全事故，也没有令人深恶痛绝的“科技与狠活”，实在难能可贵。娃哈哈是一家良心企业，宗庆后是一位真心做企业，有社会责任感的企业家。

现在的医疗技术发达，宗庆后却不满80岁就辞世，而浙江省在2021年人均预期寿命是82岁。消息公布后，抖音、快手等社交平台上迅速出现大量悼念视频。杭州娃哈哈集团总部门口，也有许多民众自发献花，表达哀悼之情。这种反响和待遇，都和去年10月去世的总理李克强差不多了。这反映了一种民意：大家对有责任担当和良好口碑的企业家是尊重的，尽管今天的中国民营企业家已经在某种程度上被污名化了，仿佛带有“原罪”，纷纷被视为黑心资本家，形同1949年前的“黄世仁”“周扒皮”。但宗庆后曾经在接受采访时，公开宣称“我是企业家，不是资本家”。