叶鹏飞：美丽新世界的末日警告

宗教信仰有可证明的实用价值——因为它让有限的个体在无穷的宇宙里找到生命的意义和自身的定位，并因此能承受生命无尽的苦难而不至于灰心丧志。

心理健康日益成为发达社会关注的问题。副总理兼财政部长黄循财2月7日在国会辩论推进心理健康动议时，宣布把心理健康课题列为国家重要议程，并制定全国措施，为更多有需要的人提供援助。关键措施包括，到了2030年，为公共医疗领域增添三四成的精神科医生和心理学家，以及多培训近3万名前线工作人员和义工，以识别心理健康需求。

去年9月公布的全国人口健康调查和全国营养调查发现，本地人心理健康欠佳比率从2020年的13.4％，增至2022年的17％。在18岁至29岁年轻人当中，25.3％心理健康状况欠佳，是比率最高的年龄层。常见的主要解释是三年冠病疫情所导致的焦虑、通货膨胀和潜在失业所带来的生活压力，以及社交媒体增加年轻人相互攀比，提高患得患失的心情等。对于年长者，年老多病的痛楚、少子化带来的孤独感，以及步入暮年所躲不开的大哉问，或也是心理健康不佳的原因。

政府重视心理健康，反映问题的严峻程度。尽管并不相同，也并非轻视，若从生理健康的类比理解，排除先天因素，健康出问题通常意味着体质不够强壮，原因大多是缺乏锻炼以及生活作息不对。因此，若养成良好的生活习惯，多运动增强体魄，能改善生理健康；同理，应对心理健康除了看医生吃药，强化心理素质或许更是治本之道。就如战场上的士兵都明白，减少恐惧的办法并非消除害怕，而是设法让自己变得更勇敢。这两者并非一回事。