陈留俊：“重建信任”有多难？

今年1月举行的世界经济论坛年会，五天的议程在论坛主席布伦德所谓“迄今最复杂的地缘政治背景下召开”，故而选择“重建信任”为本次会议主题。其实，近些年的达沃斯论坛都贯穿着“信任”的主题，包括2020年“凝聚全球力量，实现可持续发展”、2021年“把握关键之年，重建各方信任”、2022年“历史转折点：政府政策和商业策略”和2023年“在分裂的世界中加强合作”等，“信任”被一再提及，也意味着一直是个问题。

世界各国及民众之间的信任是在增多还是在减少，一直是个令人怀疑的问题，至少从盖洛普等著名民调机构来看，一些关键国家的民众之间，正在日益疏离或敌视，包括中美、美俄、俄日之间等。如果从正在和即将进行的选举结果及趋势看，右翼势力正在获得前所未有的支持，而他们的基本主张通常都是排外的，对外人的信任被日渐遗弃。也许当前这个世界正在缓步迈向“摊牌时代”（参见笔者《联合早报》评论文章《世界正走向“摊牌时代”？》），大家都有强烈的动机在短时期内将累积的矛盾消除，而不是考虑信任的建立与维持问题，毕竟“重建信任”绝非在朝夕之间能有成果。



这是一个信任下行的时代。信任是人内心的一种感受，据心理学的解释，无论是信任还是猜疑，都会有一个自我实现和自我增强的过程，即信任和猜疑的关系会随着时间的推移越来越强，如果被破坏，则会在相反的路上越走越远。当今世界中，相互信任的心理不断削弱，对手之间的信任下降是美俄矛盾的症结所在，一方要北约东扩，一方要防线前移，乌克兰战争就此爆发。盟友之间的信任也在下降，在面对全球变暖这样的公共危机时，世界各国都应该站在同一阵线上，可惜发达国家在气候变化基金问题上迟迟没有拿出诚意。有些建立在服从基础上的信任同样危险，没有平等的“教师爷”式的信任带来的恐怕会是更多的怀疑和伺机而动；关键是，一旦信任被破坏后，就将进入恶性循环的通道，除非有新的令人震惊的拐点到来。