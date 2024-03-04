侯太领：相信制度的力量

每个社会都须要激发个体活力去开拓进取，并将这些分散的活力整合为促进整个族群或集体发展进步的强大动力；而活力的激发整合，真正可靠的，唯有那些经过精巧设计和反复改进的“制度”。人类虽然未能创造出完美无瑕的制度机制，但每一次成功的制度创新，都能推动社会向前跨越发展。

统计显示约有近80个国家或地区在今年举行大选，其中既有像美国、俄罗斯、乌克兰、欧洲议会、印度等足以撼动地缘局势的大选，也包括台湾、印度尼西亚、日本、巴基斯坦、南非等非同小可的民意大考。一国一地的领导人选举，原是常规套路，通常只决定各方政党的上台或下野，外溢到他国的影响相对有限。但如今是民粹主义兴起的时代，特朗普、泽连斯基、阿根廷的新总统米莱等，这些非传统政治人物一旦当选，所带来的冲击往往超乎预期。也正因此，同为大选，今年的不确定性更大，对民主制度韧性的考验也非同一般。

特朗普廉颇未老，冲击力不减当年，美国的“灯塔”体制将再度面临挑战。俄乌两国选的都是战时总统，在核威慑之下，大国之间直接动武的概率明显降低，但代理人战争却显著增多，乌克兰算是一例；中东地区各类组织的背后都有外国政府操纵，非洲同样如此。战争必然导致民生凋敝，甚至国破人亡，尤其对于小国弱国而言，更是不可承受之重。治国的关键就在于避免卷入激烈冲突，既要借大国之力图发展，又不能成为他人摆布的棋子。这需要高超的平衡艺术，要依靠好的制度，但也离不开其他因素。在这方面，新加坡显然是优等生。

新加坡的成功不只全靠英国人留下的法治，还在于糅合了中西文明之长，儒家道统于激励创新可能不够擅长，但在中庸兼顾方面却独有所长，这就是文化的力量。当前在全球备受关注的身份认同问题，背后同样是文化因素的作用。这个问题已经变得如此重要，甚至可以决定选举结果，比如台湾的每次选举，事实上都是一次有关身份认同的反思运动。