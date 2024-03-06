吴俊刚：多元文化的发展正道

多元种族社会可以是个弱点，也可以是个强项，这端赖各族之间是否能团结一致与和谐共处，存异求同，并以“同”的凝聚力抵消“异”的分化力。所谓物以类聚，人以群分，这是动物界的自然倾向，如果没有一股足够强大的中央力量把大家凝聚起来，族群差异和矛盾很容易就会凸显和激化。因此，形塑国族认同是重要的。

今年2月12日，尚达曼总统出席由新加坡华族文化中心和新加坡宗乡会馆联合总会联办的新春团拜，发表了一席关于新加坡文化发展前景的重要讲话，主题是：深化我们的多元文化主义。所谓多元文化主义（Multiculturalism），在公共政策上的主要体现，是促进不同族群文化之间的相互尊重和宽容。当然，这是不够的。基于国家团结的角度，还须形塑各族的共同国家认同。

总统认为，历经独立建国60年，我们现在是处于一个在现有基础上进一步深化我国多元文化主义的阶段。这包含两个方面：一是我们必须保存和加强不同的新加坡人的文化；二是促进不同文化之间的交流，并更大地彼此参与和合作。

这里引述他的两段话：“挑战在于如何两者一起达成，而不是牺牲任何一个，来达成另一个。我们不必也不该为了深化多元文化，而牺牲或淡化我们各自的文化。如果我们这样做，只会削弱我们的活力（heartbeats）。但我们也不应为了保持各自独特文化的活力和强大，而只生活在各自的文化圈子里。我们必须促进交流，这一来，我们的每一个文化就能在多元的新加坡环境中演进和吸纳彼此的影响。”