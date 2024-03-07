江莉莉：从改善流动性与成就提升学界女性地位

虚拟平台和远程网络尽管提供了务实解决方案，但无法解决潜在体系的不平等问题。相反地，各学府应该优先考虑促进性别平等的全面支持机制。一些最佳实践就包括灵活工作安排，和托儿服务等亲家庭政策。

我几年前开展一个记录我国资深女学者学术征途的项目。近半个世纪前，本地只有一所大学纯粹以教学为导向。50年前和今天的学术界虽然相似，但又不尽相同。相似点在于当时的女学者和今天一样，都须要兼顾工作和家庭；不同在于目前对女学者的一些期许，当年并不存在，至少在要求程度上是不同的。教学型大学对开展研究和伴随而来的跨境交流，要求并不高。但今日学者身处流动性极强的世界，跨境流动成为必需。若将我过去30年在学术界的经历，与比我资深20年的前辈的经历比较，关键区别点就是地域流动性对职业发展的贡献。

无论身处何地，学者都面对达到国际学术卓越标准的压力。实际上，对国际标准的期许，以及要达到目标所需的地域流动性，对世界许多地区的学术界产生了程度不一的影响。

对南半球多数地区的学者来说，进入学术界需要的敲门砖，往往是从美国、欧洲或澳大利亚备受推崇的大学考获的博士学位。初入门的学者必须在北半球举办的国际会议上分享研究成果，来获得知名度。对较资深的学者来说，获得认可和地位的指标，是受邀进行主题演讲或在大会上发言。同样的，这类会议通常是在北半球举办。那些必须进行田野调查、数据收集或研究关键档案的学者，出国更是不可避免。当然与别人合作及“联合作者”的概念，对思想的交叉传播也是积极和具有价值的，有益于提高引用率。总的来说，地域流动是取得学术成功的必要条件。