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江莉莉：从改善流动性与成就提升学界女性地位

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江莉莉

更新 /
更新 / 2024年3月7日 9:22 AM
发布 /
发布 / 2024年3月7日 5:00 AM
2023年12月10日，诺贝尔经济学奖得主、美国经济历史学家和劳动经济学家戈尔丁（Claudia Goldin）在瑞典斯德哥尔摩市政厅举行的诺贝尔奖宴会上发表演讲。戈尔丁是第一个提供几个世纪以来女性收入和劳动力市场参与情况的学者。她的研究揭示了这些变化背后的驱动力，并指出了性别差异持续至今的主要原因。（法新社）
2023年12月10日，诺贝尔经济学奖得主、美国经济历史学家和劳动经济学家戈尔丁（Claudia Goldin）在瑞典斯德哥尔摩市政厅举行的诺贝尔奖宴会上发表演讲。戈尔丁是第一个提供几个世纪以来女性收入和劳动力市场参与情况的学者。她的研究揭示了这些变化背后的驱动力，并指出了性别差异持续至今的主要原因。（法新社）

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虚拟平台和远程网络尽管提供了务实解决方案，但无法解决潜在体系的不平等问题。相反地，各学府应该优先考虑促进性别平等的全面支持机制。一些最佳实践就包括灵活工作安排，和托儿服务等亲家庭政策。

我几年前开展一个记录我国资深女学者学术征途的项目。近半个世纪前，本地只有一所大学纯粹以教学为导向。50年前和今天的学术界虽然相似，但又不尽相同。相似点在于当时的女学者和今天一样，都须要兼顾工作和家庭；不同在于目前对女学者的一些期许，当年并不存在，至少在要求程度上是不同的。教学型大学对开展研究和伴随而来的跨境交流，要求并不高。但今日学者身处流动性极强的世界，跨境流动成为必需。若将我过去30年在学术界的经历，与比我资深20年的前辈的经历比较，关键区别点就是地域流动性对职业发展的贡献。

无论身处何地，学者都面对达到国际学术卓越标准的压力。实际上，对国际标准的期许，以及要达到目标所需的地域流动性，对世界许多地区的学术界产生了程度不一的影响。

对南半球多数地区的学者来说，进入学术界需要的敲门砖，往往是从美国、欧洲或澳大利亚备受推崇的大学考获的博士学位。初入门的学者必须在北半球举办的国际会议上分享研究成果，来获得知名度。对较资深的学者来说，获得认可和地位的指标，是受邀进行主题演讲或在大会上发言。同样的，这类会议通常是在北半球举办。那些必须进行田野调查、数据收集或研究关键档案的学者，出国更是不可避免。当然与别人合作及“联合作者”的概念，对思想的交叉传播也是积极和具有价值的，有益于提高引用率。总的来说，地域流动是取得学术成功的必要条件。

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