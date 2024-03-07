余永定：中国经济前景要比看上去更光明

与一些经济学家的说法相反，中国还没有遭遇基础设施投资过度的问题。事实上，该国仍有很大的基础设施缺口须要弥合，特别是在医疗、养老、教育、科学研究、城市发展和交通等关键领域。它的公共设施落后于诸多发达国家，甚至落后于一些发展中经济体。

2024年伊始，中国经济就面对一波日益悲观的预测。尽管中国政府仍持乐观态度，但国际货币基金组织预计该国今年的国内生产总值（GDP）增速，将从2023年的5.4%放缓至4.6%。与此同时，在各类股票价格跌至五年以来的最低水平后，中国股市的暴跌料将持续。

不过，中国的经济前景要比看上去更加光明。虽然政府尚未发布自身对2024年的展望，但大多数中国经济学家预计它将设定5%的年度增长目标（编按：中国总理李强已在3月5日的全国人大报告中表示将寻求“5%左右”的经济增长）。考虑到中国优于预期的2023年经济表现，我认为5%的增长既有必要，也是可行的。

消费是2023年中国经济增长的主要驱动力，贡献了82.5%的GDP增长。虽然中国政府尚未公布最终消费数据，但我们可以将社会消费品零售总额作为一个有用指标。去年这类销售额增长7.2%，反映消费者支出在2022年下滑后有所复苏。但维持这种增长势头似乎不太可能，许多中国经济学家也预计2024年的消费将大幅放缓。