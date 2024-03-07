王伟男：再评俄乌战局——兼答林原先生

《联合早报》2月21日发表拙文《如何评价当前的俄乌战局？》，简要总结了俄乌开战两年来双方在战场和战略上的得失。当然，这种“得失”和评价方法都是笔者个人管见，不代表任何机构和任何人。2月29日，早报又刊登旅加时评人、军事史研究者林原的大作，从他的视角对当前俄乌战局发表了高见。该文在最后两段对笔者的若干观点进行了指教，让笔者在惊宠与感激之余，也觉得有必要回应。

林文不认可拙文中“阿夫迪夫卡失守后，乌克兰在战场上仍处于整体反攻态势”的观点，并引用乌军新任总司令瑟尔斯基的话为佐证。然而，拙文虽题为《如何评价当前的俄乌战局？》，但通篇实际上主要回顾开战两年来的战局发展，并在此基础上评价当前战局。也就是说，对前后两个时间点的战场和战略态势进行对比，然后得出结论。

一个直观的对比结果就是，乌军在两年中经过多次反攻，共收复领土10余万平方公里。新近的阿城败绩，乌军只丢掉了40平方公里左右的土地。若从去年6月开始的最近一次大反攻算起，到阿城败绩之前这段时间，乌军实际收复领土约为500平方公里。相比去年6月之前的反攻成果，这确实不算多，但毕竟也是进展。去年6月以来双方在黑海上的攻守得失如何，就无须再重复了。当然，仅从目前的陆地战场来看，双方确实陷入了僵局，在顿巴斯战线上乌军还呈现颓势。就此来说，林先生的指教不无道理。