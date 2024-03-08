纪赟：捍卫新加坡的种族与宗教立场

以哈战争爆发以来，虽远在万里之外，影响却日益渗透到本地社会之中。先是教育部在品格与公民教育课程中加入了以哈冲突的内容，以确保在校学生不至于受到域外宗教与族群冲突的负面影响，但内容却引起若干家长的投诉。此事余波未息，又传出南洋理工大学厕所内张贴以哈冲突相关海报的事件。这份海报具有明显的反以色彩，声称校方用学费“资助”以色列的战争。可见域外的冲突，虽经防范，还是可能对本地民众的安定生活造成一定的冲击。

以哈冲突对新加坡的影响不小，因为我们是多元种族与宗教的国家，域外的此类冲突必然会在本地造成既有断层线的裂痕。此外，随着冲突的延续，新加坡所面临的外交压力也日益增加。除了周边的回教国家外，来自以方支持者的国际压力也与日俱增。因此，无论新加坡持有何种立场，即便立场乃是出自本国内政需要以及对于国际法的尊重，依然会对新加坡在区域内与国际的外交关系，构成巨大压力。

中东地区的冲突也影响了全球经济稳定，特别是已经波及红海航道安全。因此，这场冲突冲击了世界的能源价格与供应链安全，这对于高度依赖进口能源和原材料的新加坡经济，将造成潜在威胁。更应警惕的是，这场冲突可能被恐怖主义用作动员的借口；作为国际金融与交通枢纽的新加坡，成为潜在恐怖袭击目标的危险也在增加。因此，新加坡加强国民教育，强化国人团结，就极为必要。