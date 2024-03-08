郭良平：建设中华新政治文明

新政治文明根本的任务，就是改变底层“管”的逻辑，把广大干部群众的创造力释放出来。正是这个最重要的“立”的部分，始终不见有力措施的出台。

从秦始皇统一六国算起，中国率先在世界上创建了“现代国家”，比欧洲早了1800年。所谓现代国家，指的是中央集权、科层化、统一法令、统一标准、统一意志的国家治理体系。那时的国家没有发展经济的功能，社会上也没有进步的概念。在数千年朝代更替中，中国基本保留了秦模式。

这种以农耕文明为基础的守旧政体，在现代西方工业文明的冲击下很快土崩瓦解。中国人认识到了不发展、不进步就会挨打，于是近代各种建立政权的尝试中，都把发展经济社会的功能加进去。但中国需要一个彻底的社会革命方能迈入现代世界的门坎；只有中国共产党领导的革命才具备这种彻底性，以往各个政权都在不同程度上有旧势力参与。中共革命的彻底性，还表现在它用列宁党严密的组织摧垮和取代传统社会形态、思想意识和风俗文化；党组织本身还是个强大的动员机制，给中国带来翻天覆地的变化。但列宁党也是个威权结构，与集权传统重合，就形成非常强大的执行体系，但也产生了包括腐败和滥权在内的种种弊端。

新政治文明令中国困惑的是，一方面它在中共领导下取得的巨大成就让外国人惊叹，另一方面国外对中国政治制度的认知大多是负面的：威权高压控制，缺少自由、民主、法治和宽容，政治过程不透明和腐败，人权没有可靠保障等等。至少在目前，世界上没有多少人觉得中国的体制有吸引力，想模仿学习。相反，他们常将它同20世纪的旧社会主义相联系，引起新冷战的冲动。中国取得的成就越大，威胁也越大。