孙松清：不一样的肉骨茶

这场看似无关紧要却又煞有介事的肉骨茶闹剧告诉我们，文化遗产的保护不仅是保存过去，更是为了丰富现在和启迪未来。在这过程中，寻求平衡和对话，尊重和认可每一种“不一样”的文化价值，是众人共同的责任和挑战。

泰勒丝在新加坡掀起旋风之际，我跨过长堤，到新山看柔佛古庙的游神。时隔多年再来凑热闹，这逾百年的民俗活动给我很不一样的感觉。

这份“不一样”很复杂。重游的目的，主要是为了追忆儿时，父亲带着我们几个小孩赶庙会的片段——当天若是上学日则会提早放学，市区封路、警察戒备，万人空巷都涌到“坡底”看游神。庙内五尊神明出銮夜巡绕境，花车装饰或许简陋但心思不减，一年一见的“大头娃娃”（和合二仙）虽予我瘆人之感，但见到时又像巧遇故友；随行的潮州大锣鼓音色低沉却饱满，舞龙舞狮舞麒麟总能炒热气氛。举凡种种，到场的大抵是本地华人，这在当时仍是纯粹份属新山华社的宗教活动，我甚至没印象苏丹或王储是否莅临观礼，像现在这样成为主办单位须要头痛的事。

之所以会这么说，是这项在十几年前被列为马来西亚国家文化遗产的宗教活动，在过去是“新山华社的宗教盛事”，不知何时变成“柔佛人的年度盛事”，甚至上升至“马来西亚人的文化盛事”。无可否认，这不仅仅是一项宗教仪式，百年来也始终扮演着团结社区和传承文化的使命；在奉行“和而不同”的马国，各族的日常生活基本上属于平行时空，但仍不妨碍这单一宗教庆典，摇身一变成了能代表国族的文化活动；冠之以国家遗产之名，不啻是对其文化价值与社会意义的一种认可。今年的游神，祭出“携手世遗、共创辉煌”的口号，即是放眼实现这多年来申报成为世界非物质文化遗产的目标，确实是挂着国号要为国争光了。