郑杰忆：AI脱缰狂奔　欧洲心猿意马

面对脱缰野马的科技，欧洲议会在2023年通过《人工智能法案》的立法草案，规范制造商必须防止AI生成非法内容、防止滥用和散播谎言，必须揭露模型的原始资料来源等。这部草案为全球AI管理定下基调，获得出版商和创作者的掌声，但科技业认为这会扼杀创新能力。

生成式人工智能（Generative AI）在“阅读”大量的大脑核磁共振图后建立了演算法，成功解读一张核磁共振图受试者当时正在聆听的广播内容，在这个基础上，人工智能更进一步从一张核磁共振图，解读受试者脑海中正在想的故事。历经10多年的努力，主持这项研究的美国得克萨斯州奥斯汀大学教授胡思（Alexander Huth）雀跃不已。这是跨出神经科学研究的一大步，可望协助瘫痪的人对谈沟通。但不久后，他却转而担忧这项可以洞悉大脑的技术，侵入了人类最私密的隐私领域。

早在20年前，已经有瘫痪病人在植入微电子装置后，能够透过意识移动滑鼠和控制机械义肢。10年前，科学家成功在实验老鼠的大脑里建立虚假的记忆，神经科学最近几年更在AI的加持下光速般跃进。但也有越来越多科学家担忧，这项医疗技术不只是“读心术”，还可能被用来操弄思想，或是警察在问讯时干扰嫌犯的思绪。

机器自主作决定仍是黑盒子胡思的受试者明确知道自己在参与实验，他的仪器相当昂贵复杂，需要大规模的资金和时间投入，并非一般人会接触到的领域。但AI已经渗透到日常生活中，OpenAI以大型语言模型（LLM）为基础的ChatGpt在2022年底横空出世，能够以仿拟人类思考、进行情绪分析的模式生成电邮、公文，以及一些犹如内容农场的新闻。文字转图片的技术紧接而来，OpenAI日前公布的Sora软件，则可以根据简短的指令生成动画、写实影片等。