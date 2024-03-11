关冲、李振雄、方峥：劳动力市场的未来挑战与对策

副总理兼财政部长黄循财在今年的财政预算案中，宣布了技能创前程进阶计划（SkillsFuture Level-Up Programme）：包括4000元的技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit）；支持中途转业者进修全日制课程的高达每月3000元的培训补贴。这种针对性的资金注入，证明政府认识到持续技能发展，在维持劳动力竞争力方面的关键作用，而且坚定不移地致力于应对劳动力技能的演变需求。

劳动力市场正在经历一场由技术进步驱动的深刻变革。在当今的组织环境中，机器已承担约34%的商业相关任务，其余66%则由人力完成。据预测，到了2027年，自动化将覆盖高达42%的商业活动，文职和行政类职位将经历最快速的衰减。随着自动化重新定义传统工作，职工进行技能培训的迫切性日益凸显。企业应优先考虑培训员工操作及监控自动化流程，而非简单地以机械替代人力；同时提供职位的重新设计及转向较少体力密集型岗位的过渡方案。

雇主和员工均须适应人工智能（AI）和数据分析不断增长的需求，从而充分利用数码化转型带来的效率提升。微软的Copilot——一款融入微软365套件中的AI辅助工具，将生成模型与数据的强大功能结合起来，作为多功能辅助工具，极大提升了用户在各种工作流程中的生产效率和决策能力。无论是撰写电邮、准备会议、协作编辑文档还是进行在线研究，用户都能借助Copilot的强大功能，以前所未有的效率完成任务、挖掘深度见解并产出高价值成果。Copilot曾被认为对行政人员构成威胁，而今已成为数码化工作场所中不可或缺的工具。