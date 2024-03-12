何清涟：谁希望拜登连任美国总统？

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何清涟

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更新 / 2024年3月12日 9:09 AM
发布 /
发布 / 2024年3月12日 5:00 AM
3月9日，美国总统拜登在乔治亚州亚特兰大市普尔曼广场的竞选活动上发表讲话。（法新社）
3月9日，美国总统拜登在乔治亚州亚特兰大市普尔曼广场的竞选活动上发表讲话。（法新社）

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支持民主党的社会群体，我概括为无、知、少、女。美国左派教育则排列为DEI“受害者”序列：犹太人、BLM为代表的有色人种、LGBTQI+、穆斯林族群、女权主义者。但根据媒体报道，美国犹太富人因以巴冲突后出现的反犹情绪而发生变化，青年一代已出现拜登反对者，拉丁裔等支持特朗普的人数上升。

美国安，天下安；美国不安，世界到处都是燃点。今年全球将有超过50个国家和地区上演选举大戏，其中美国大选最受关注。如今，特朗普、拜登代表美国两党竞逐2024年大选基本已成定局，谁更希望拜登继续留在白宫？2月14日俄罗斯总统普京在接受访谈时被问及，上述两人当中谁当选对俄罗斯更有利时，普京毫不含糊地笑着给出自己的答案：“拜登，他是一个更有经验且可以预测的人，是一位老派政治家。”因此，梳理一下盼望拜登继续当选的“谁”们，是哪些国家与美国国内哪些群体，是一件极有意思的事情。

西方需要的领头羊：愿薅本国羊毛为他国御寒按照《华尔街日报》1月29日那篇《世界领导人为特朗普重返白宫做准备》所述，各国领导人正在仔细分析特朗普的政治演讲，并为他可能重返白宫未雨绸缪，有的已暗中同他的竞选团队接触。但从内在愿望观之，西方盟国绝大多数都希望拜登赢。拜登亦于去年12月20日宣布：“我接触过的每一位国家元首都说‘你必须赢’，否则民主就保不住了。”这种态度已被事实证明，特朗普2月24日在南卡一次竞选集会上发表“北约不付费，美国将不会保护北约国家”的讲话，引发北约国家毫不含糊的反对。

在团结盟友问题上，特朗普败在“小气”二字上。他在2017年初入主白宫后，一直呼吁欧洲北约成员国增加国防开支。他在2018年11月30日出席阿根廷G20峰会的间歇，接受美国之音专访时称：“我们有很多威胁，但美国被这么多的国家坑了。”在他看来，“坑”美国的国家，首当其冲是中国，北约国家不按本国国内生产总值（GDP）总量2%的比例提供国防经费，也是“坑”的一种形式。当时，北约29个成员国中只有九个达到2%的目标。尤其是德国，成为特朗普抱怨的重点，他不止一次批评德国在花美国的钱保护自己。2017年3月下旬，德国总理默克尔访美时，特朗普直接递给她一张3000亿英镑（约5110亿新元）的纸面账单，说这是德国累计欠美国在北约的军费债。

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