何清涟：谁希望拜登连任美国总统？

支持民主党的社会群体，我概括为无、知、少、女。美国左派教育则排列为DEI“受害者”序列：犹太人、BLM为代表的有色人种、LGBTQI+、穆斯林族群、女权主义者。但根据媒体报道，美国犹太富人因以巴冲突后出现的反犹情绪而发生变化，青年一代已出现拜登反对者，拉丁裔等支持特朗普的人数上升。

美国安，天下安；美国不安，世界到处都是燃点。今年全球将有超过50个国家和地区上演选举大戏，其中美国大选最受关注。如今，特朗普、拜登代表美国两党竞逐2024年大选基本已成定局，谁更希望拜登继续留在白宫？2月14日俄罗斯总统普京在接受访谈时被问及，上述两人当中谁当选对俄罗斯更有利时，普京毫不含糊地笑着给出自己的答案：“拜登，他是一个更有经验且可以预测的人，是一位老派政治家。”因此，梳理一下盼望拜登继续当选的“谁”们，是哪些国家与美国国内哪些群体，是一件极有意思的事情。

西方需要的领头羊：愿薅本国羊毛为他国御寒按照《华尔街日报》1月29日那篇《世界领导人为特朗普重返白宫做准备》所述，各国领导人正在仔细分析特朗普的政治演讲，并为他可能重返白宫未雨绸缪，有的已暗中同他的竞选团队接触。但从内在愿望观之，西方盟国绝大多数都希望拜登赢。拜登亦于去年12月20日宣布：“我接触过的每一位国家元首都说‘你必须赢’，否则民主就保不住了。”这种态度已被事实证明，特朗普2月24日在南卡一次竞选集会上发表“北约不付费，美国将不会保护北约国家”的讲话，引发北约国家毫不含糊的反对。

在团结盟友问题上，特朗普败在“小气”二字上。他在2017年初入主白宫后，一直呼吁欧洲北约成员国增加国防开支。他在2018年11月30日出席阿根廷G20峰会的间歇，接受美国之音专访时称：“我们有很多威胁，但美国被这么多的国家坑了。”在他看来，“坑”美国的国家，首当其冲是中国，北约国家不按本国国内生产总值（GDP）总量2%的比例提供国防经费，也是“坑”的一种形式。当时，北约29个成员国中只有九个达到2%的目标。尤其是德国，成为特朗普抱怨的重点，他不止一次批评德国在花美国的钱保护自己。2017年3月下旬，德国总理默克尔访美时，特朗普直接递给她一张3000亿英镑（约5110亿新元）的纸面账单，说这是德国累计欠美国在北约的军费债。