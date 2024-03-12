李慧玲：特别软的美国软实力与我们

恰恰是因为新加坡这么小，怎样在摆动时不飘向空中，恐怕是最根本的挑战。灵活却刚劲，根还是要扎在地里的。新加坡既然环境多元，国民原本就应该不独沽一味，关键是自己有扎得深的根，同时汲取各路来的文化养分，让它们都滋润我们。

去国家体育场途中，外甥女上车后就帮我转音乐台，她说，现在应该就听泰勒丝的歌了，这样才能慢慢进入状况。她挑选歌曲，在每一首歌曲播出时，她都大略跟我说一下这是哪一张专辑的歌。

外甥女是90后，这几年来，作阿姨的特别感觉到代际的差距；有时候当然要倚老卖老，但也会虚心向年轻人学习。她说，其实自己不是泰勒丝的粉丝，但泰勒丝是属于她的年代的创作歌手，而且多产，她不可能不知道泰勒丝的歌。她停了一停，认真地问：“你不觉得她这么勤奋很难得吗？她从14岁出道，自己写了那么多歌曲！”

泰勒丝从11岁在一个篮球赛场上初试啼声唱国歌，隔年开始学吉他和创作，到14岁签约创作歌曲。她一直都很努力，开始的时候走的是乡村音乐路线。在美国乐坛崭露头角后，她经历一些起落，包括在19岁时上台领奖遭一位饶舌歌手卡尼·韦斯特（Kanye West）抢麦克风，说另一位女歌手更好；在被丹佛电台主持人性骚扰案中坚定维护权益；在2018年在美国政治中选边支持民主党候选人。她的创作记录了自己在人生不同阶段和状态，她的自我、自信与自强，也伴随跟她同代的，以及更年轻的歌手一起成长。