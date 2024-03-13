吴俊刚专栏

市场解决不了医疗问题

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发布 / 2024年3月13日 5:00 AM
3月3日，韩国首尔，一名戴着面具的医生在反对政府增加医学院年度招生名额的集会上举着标语牌：“韩国政府驱逐重要的医生”。（法新社）
3月3日，韩国首尔，一名戴着面具的医生在反对政府增加医学院年度招生名额的集会上举着标语牌：“韩国政府驱逐重要的医生”。（法新社）

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新加坡看来在很多方面是做对了，而与美韩最大的不同，也许就在不是交由市场主导，而是政府主导。在医疗问题上，每个国家国情不同，也都有一本难念的经，因此各有各的信念和做法。至于医疗制度好不好，最终就看成效。

韩国政府2月初宣布，自2025学年起，医学院招生名额增加65%，约2000人，从现在的每年3058人增至5058人。此举立即引起9000多名各医院的实习和住院医生反对，并采取罢工行动抗议。3月3日，更有1万人走上街头示威抗议。参与者除了罢工医生，也包括主任医生、私人医院的医生和医学院学生等，至今工潮尚未平息。

很多人都不明白为什么。政府决定扩招，所持的理由是医生人数不足以应付人口迅速老龄化，估计到2035年时，医生缺口会高达1万5000人。因此，每年扩招2000人，五到10年可补充约1万人，其余不足的5000人将通过返聘退休医生的方式补充。罢工的医生则说，这不能解决问题，扩招只会影响他们的工作待遇，他们目前工作压力大，薪酬低，多招生等于将给他们带来更激烈的竞争。

综合各方报道，问题症结似乎是在韩国的整个医疗体系。韩国医疗体系主要是靠私立医院维持。据报道，韩国私立医疗机构占到总数的95%，公立医院仅占总数的5%左右，而且优质医疗资源高度集中在首都首尔附近。这也即是说，韩国医疗体系主要是靠市场运作。这遵循的或许是美国新自由主义经济学派的理论，相信市场可以解决一切问题。

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