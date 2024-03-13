市场解决不了医疗问题

新加坡看来在很多方面是做对了，而与美韩最大的不同，也许就在不是交由市场主导，而是政府主导。在医疗问题上，每个国家国情不同，也都有一本难念的经，因此各有各的信念和做法。至于医疗制度好不好，最终就看成效。

韩国政府2月初宣布，自2025学年起，医学院招生名额增加65%，约2000人，从现在的每年3058人增至5058人。此举立即引起9000多名各医院的实习和住院医生反对，并采取罢工行动抗议。3月3日，更有1万人走上街头示威抗议。参与者除了罢工医生，也包括主任医生、私人医院的医生和医学院学生等，至今工潮尚未平息。

很多人都不明白为什么。政府决定扩招，所持的理由是医生人数不足以应付人口迅速老龄化，估计到2035年时，医生缺口会高达1万5000人。因此，每年扩招2000人，五到10年可补充约1万人，其余不足的5000人将通过返聘退休医生的方式补充。罢工的医生则说，这不能解决问题，扩招只会影响他们的工作待遇，他们目前工作压力大，薪酬低，多招生等于将给他们带来更激烈的竞争。

综合各方报道，问题症结似乎是在韩国的整个医疗体系。韩国医疗体系主要是靠私立医院维持。据报道，韩国私立医疗机构占到总数的95%，公立医院仅占总数的5%左右，而且优质医疗资源高度集中在首都首尔附近。这也即是说，韩国医疗体系主要是靠市场运作。这遵循的或许是美国新自由主义经济学派的理论，相信市场可以解决一切问题。