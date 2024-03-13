里德·盖伦：特朗普为什么不会赢得总统选举

现实情况是，自特朗普2016年进入美国政坛以来，共和党变得更老、更白、更男性化，也更极端。共和党的支持面也变得更小，而特朗普不愿走出自己的基本盘，使得他很难甚至不可能吸引温和派和独立选民。

特朗普曾是当选可能性最小的美国总统。2016年发起竞选活动时，他最接近行政权力的一次经历，是在一档商业主题的真人秀节目中假装解雇参赛者。尽管看似荒谬，但特朗普坐在一张巨大的会议桌后，说出他那句模仿的口头禅——“你被解雇了”——的画面，令数百万美国选民，包括许多此前从未投过票的人，相信他是一个知道如何把事情做好的人。

这样的印象，再加上恰当的时机和不错的运气，让特朗普在一场似乎为政治偶像希拉莉量身定制的竞选中击败她。但事实并不像特朗普所说的那样，他其实以极其微弱的优势当选总统。事实上，他在普选中以280万票之差落败。这样的差距大于史上其他任何美国总统。

自那以后，事实证明，特朗普是当之无愧的选举毒药。在2018年中期选举中，民主党彻底击败特朗普的共和党。在2020年总统大选中，特朗普尽管在选举人团中仅以微弱劣势落败，但在普选中的劣势却是压倒性的。在2022年中期选举中，特朗普精心挑选的候选人在全国各地遭遇失败，而民主党候选人要么保住自己席位，要么在亚利桑那、密歇根、宾夕法尼亚和威斯康星等关键州夺走共和党席位，而且往往以明显优势获胜。