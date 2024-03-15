邱振毅：培训，太迟吗？

还记得小时候，由于父母受的教育不高，每月薪水只是“刚好够用”，每当有人提到有机会提升时，他们往往会说，“太老了，提升来干嘛”“去培训，还有钱吃饭吗？”。时至今日，一些低收入者想要提升技能时，也常常会担心“钱不够用”“家里开不了饭”等问题。今年财政预算案宣布多项措施，包括协助40岁以上本地雇员提升技能。笔者提议，政府应采取更省时省力的方式，帮助较低收入国人提高技能和学历以增加收入。

副总理兼财政部长黄循财2月16日发表2024年财政预算案声明时宣布，推出技能创前程进阶计划（SkillsFuture Level-Up Programme）。这个计划涵盖三大措施，并以40岁及以上的新加坡公民为对象，他们将能在今年5月获得额外4000元技能创前程培训补助（SkillsFuture Credit）。明年新学年起，他们也可通过技能创前程中途职业加强津贴（SkillsFuture Mid-Career Enhanced Subsidy），到工艺教育学院、理工学院和艺术机构，报读全日制的专业文凭课程。进修全日制课程的雇员，在进修期间也能获得每月最高3000元培训津贴。每名进修者可在一生中，获得最多24个月培训津贴，以减轻他们因请假进修而损失的收入。

满足市场技能需求至关重要，然而与其等到40岁后才协助员工提升技能，政府不妨考虑调整理工院各课程入学门槛，让更多原本成绩只够报读工教院课程的学生，有机会进入理工院。政府也应考虑废除成绩要求，直接让现有工教院学生毕业后进入理工院就读。让学生更容易进入理工院就读，不仅改善社会流动性，也能尽快为我国培训更高技能的员工，同时改善工教院毕业生的就业前景。政府在今年发表的财政预算案声明中也宣布，从今年起为30岁及以下新加坡公民推出工教院升学奖（ITE Progression Award），工教院校友成功报读专业文凭课程时，中学后延续教育户头会获得5000元填补，而学成后则可获1万元公积金普通户头填补，希望能在这方面发挥一些作用。