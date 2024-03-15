亨凯：缅甸局势注定是一场持久战

我们依然很难判断缅甸的反抗运动走向，因为反抗组织数目繁多且目标并不全然相同，甚至存在利益冲突。缅甸内战目前还未看到转变为全面战争的迹象，但注定是一场持久战。

缅甸军政府在2月10日大年初一当天，宣布起草于2010年的《国民兵役法》即日生效。根据该法，18岁至35岁的男性公民、18岁至27岁的女性公民都必须服兵役两年；医生、工程师等技术人才征兵年龄则扩至男性45岁、女性35岁，服役年限也延长至三年；在紧急状态下，服役年限可延长至五年。由于该举措是在缅甸内战激烈而缅军兵力不断折损时推出，社会普遍认为缅军正试图强制征兵以服务其内战需求，全国陷入恐慌之中。

在早前，缅甸国防与安全委员会宣布将现行的全国紧急状态再次延长六个月。这是自2021年2月1日军方政变并宣布全国紧急状态以来的第五次延期。鉴于国内局势愈演愈烈，军方的第五次延期并未让外界感到意外。不过，临时总统吴敏绥在总结时首次表示“如有需要，今后也将继续延长期限”，对此可理解为是对缅甸动荡局势不可避免的长期化的认定。

局势正在失控敏昂莱当初发动政变时，并未预想到局势会发展到今日般难以控制的地步。缅甸宪法规定，紧急状态期限为一年，在“正常情况下可延期两次，每次六个月”，紧急状态结束后六个月内须举行大选。敏昂莱在政变之初，曾宣布一年后举行大选，并表示根据宪法军方不会执政超过两年。随着期限来临，军方却以“非正常情况”为由多次延长紧急状态，继续执政。