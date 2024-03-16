杨建业：自相矛盾的美国

美国近来一系列举措，都令人感到错愕：没有章法，自相矛盾。搞不清它究竟想给外界发出什么信号。无论是其对手还是盟友，都常有无所适从之感。

它对以哈冲突的态度就是一个典型。面对以色列造成的加沙人道主义灾难，美国似乎想干预，但又好像无法约束以色列的行动，于是就给点加沙人民人道主义的援助，聊以自慰。这从客观上看本是好事，却受到不少诟病。因为向加沙空投的食品等，既没有明显效果，还花费巨大。空投费用一般是陆路运输的七倍，且投送能力也无法和陆路相比：一辆卡车的运送量是一架飞机的10倍。何况，美国飞机投送的食品也不实用，“有些需要微波炉，我们现在连电都没有，怎么可能吃呢？”且空投的大多数包裹里的食物只够吃两三顿。

拜登总统最近还打算通过海路向加沙运输人道主义援助物质，以拯救数十万濒临饿死的加沙人民。为此须要建造一个加沙的地中海沿岸临时港口。但完成这一套运输机制须要数月时间，加沙人民等得了吗？其实，最好的办法就是美国立即出面制止或暂停以色列在加沙的行动，强力打开被以色列封锁的陆路运输路线。但美国又不愿这么做，并且还在给以色列提供攻击加沙的武器弹药。这种自相矛盾的做法，被《纽约时报》网站的文章讥之为“美国炸弹与食品同时落向加沙”。