约瑟夫·奈：核扩散又回来了？

坏消息是，朝鲜已彻底放弃对《不扩散核武器条约》的承诺。自2006年以来，朝鲜已进行了六次核爆，且最高领导人金正恩频繁挥舞威胁区域稳定的核军刀。在中东，伊朗已建成武器级浓缩铀设施，正迅速接近跨过成为第10个核武国家的门槛。

联合国正在筹备最初于1968年签署的《不扩散核武器条约》（NPT）缔约国2026年审议大会。许多人预计，此次将引发争议。有些国家正在重新思考核不扩散原则，因为它们想要知道，如果乌克兰保留了从苏联继承的核武器，俄罗斯是否还会在2022年入侵该国。这样的反面事实，反过来又重新引发其他国家对核扩散的担忧。

当然，这样的担忧并不是什么新鲜事。在回忆录《美国世纪的生活》（A Life in the American Century）中，我回顾了1970年代一个同样具有争议的时期。当时，由我负责制定美国总统吉米·卡特的防扩散政策。1973年石油危机后，人们普遍认为，世界石油即将耗尽，因此，须要转向核能。但当时人们也普遍错误地认为，世界的铀资源即将耗尽，因此，不得不转而依赖再加工的钚（在核反应堆中所用铀的副产品）。

根据当时的一些预测，到1990年，将有多达46个国家对钚进行再加工。当然，问题在于钚是一种可用于武器的材料。一个充斥着钚贸易的世界，将会面临更大的核扩散及核恐怖主义风险。