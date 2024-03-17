洪奕婷：为难我们 还是难为公积金？

我们可以负气地想，政府就是不要我们老了没有生产力又没有积蓄，成为要政府花钱照顾的累赘。但换个角度想，要求每个人储蓄自己的退休金，不是对已经这么做的人，才公平吗？

我两三年前第一次听说这个屏蔽公积金特别户头存款（SA Shielding）的做法。当时我先生很兴奋地跟我说，他在网上看到有人分享这个55岁生日前可以尝试的妙招，既让特别户头的余额之后可自由提取，不被锁进退休户头，又能继续享受与退休户头一样的稳定较高利率。我当下有种发现新大陆的惊叹，只不过从我学会这一招到能用上，其实还要等10多年。

结果，当然也没等到，这个美梦就破灭了，因为从明年起，55岁及以上公积金会员的特别户头都将关闭。新宣布的公积金制度调整恰恰就是要补上这个漏洞，让特别户头里有余额的人不能再继续享有这项异常安排。与此同时，政府也考虑到有些人想在55岁时把更多钱存在公积金户头，赚取较高但又没有风险的回报，晚年退休后可领取更高的每月入息，于是把原本只是基本存款额（Basic Retirement Sum）三倍的超额存款（Enhanced Retirement Sum）明年提高到四倍，即从30万8700元上调至42万6000元。

从政府的角度，这样的调整是把本来不对的情况拨正，同时又不削弱绝大部分会员的获利。因为金融市场上本来就没有一种让用户既能随意提取存款，又享有高利率，还是零风险的投资产品。再说，把超额存款调高也正好足以涵盖99%今年满55岁的公积金会员，也就是说仅有1%，约8400名较富裕的会员，特别户头有超过42万6000元，无法全数转入退休户头享受至少4%利率。然而，公积金作为一个为全民提供基本退休保障的制度，在照顾全民的基础上，向来还有维持一定社会公义的角色，即确保较低收入群获益最大，而不是让手头最宽裕的人通过公积金无限积累财富。所以制度本身才有55岁以下会员首6万元存款享有多一个百分点的利息，可以拨入特别户头的款项有一个限度，而须缴付公积金的收入也设有顶限等。