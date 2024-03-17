严孟达：曲终人散之后

这些年来，不管是国际会议、展览活动和歌舞演出，让这个小岛国变得闹哄哄，新加坡展示出一个国际名都的活力。各方旅客和商人络绎不绝，效率、舒适感和安全感对他们是难以抗拒的引力。

六场泰勒丝演唱会曲终人散，却余音缭绕。东南亚邻国以及香港、台湾，还在“自我检讨”，议论持续发烧。如马来西亚一些政治人物一夜之间转变态度和口风，有者看到演唱会收入哗啦啦进了新加坡的口袋，也开始有点心理不平衡。

马来西亚英文报《星报》（The Star）一位女专栏评论员June HL Wong发表了一篇“That annoyingly smart neighbour of ours”（我们那个厉害到讨人厌的邻居）的文章，指出样样都全球有名，被国际货币基金组织（IMF）列为“世界第三富裕国家”的那个邻居，泰勒丝演唱会又为它锦上添花。作者列出新加坡之所以“讨人厌”的许多理由，这些理由都是新加坡在不同方面的成就。表面上看她的心中有太多的难受，其实她提出了许多“为什么”，而答案都不言而喻。

印度尼西亚媒体报道，印尼旅游和创意经济部长桑地亚加近日到访时，也跟新加坡永续发展与环境部长傅海燕会面，讨论两国联办世界级活动的可能性。报道说，因看好大型活动的经济效益，印尼政府也正在筹备“印尼旅游基金”，准备大展拳脚。有钱好办事，但印尼似乎也觉察单靠砸钱不一定能办好事，还得借助新加坡一臂之力。