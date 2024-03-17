陈迎竹：以牙还牙才是终战之道

所有的抵抗战争都必须打进战争发起者的本土核心，只有让敌人付出同样或更大更惨痛的代价，战争才有可能相对公平地结束。只有“侵略者必败”成为定律，战争才可能永远消失。

教宗方济各接受媒体采访时呼吁乌克兰“表现出举白旗的勇气”，更积极与俄罗斯谈判结束战争的说法，引发乌克兰的愤怒以及整个欧洲和美国舆论的震动，几天后教廷被迫改口，只呼吁和平，不谈投降。87岁的教宗固然老迈，但他其实代表了欧洲和世界其他地方一群当代绥靖主义者的思维，包括熟悉国际关系的资深政治家和学者。他们认为乌克兰靠着西方国家的支持抵抗俄罗斯入侵，虽然顶住了两年，但俄罗斯可以动用的资源源源不绝，现在又有中国和朝鲜的人力物力供应，相比于协助乌军抗战却意志不坚定的北约国家，乌克兰更该早日坐上谈判桌，寻求对自己最有利的条件，避免人民和国家继续付出惨痛代价。

相对于一大堆国际问题专家，教宗最诚恳之处是把“举白旗”的字眼明白讲出口，其他人怎么绕着讲都很聪明地避开投降的意思，摆出一副悲天悯人为乌克兰人民着想的眼神和词汇。

近期以来，欧洲几乎每一个国家都开始展开支援乌克兰的大动作，原因是深怕特朗普选上美国总统后带来的大变数，尤其特朗普明白说出为了财务分担问题，宁愿不管俄罗斯入侵欧洲国家这种话。